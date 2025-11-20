Language
    पुराने लोन को रिकॉर्ड से हटाने के लिए पटवारी ने मांगी रिश्वत, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर किया गिरफ्तार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    नारनौल में एक पटवारी को पुराने लोन को रिकॉर्ड से हटाने के लिए रिश्वत मांगते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, पटवारी ने रिकॉर्ड से लोन हटाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। पुलिस ने जाल बिछाकर पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामला दर्ज किया गया है।

    रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नारनौल। बृहस्पतिवार शाम चार बजकर 20 मिनट पर विजिलेंस ने कनीना में छापा मारकर पटवारी को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपित पटवारी  विक्रम  2018 में भर्ती हुआ था और वह कोटिया सर्कल का पटवारी था । उसके पास रामबास सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार था।

    रामबास के रहने वाले अशोक पुत्र महावीर तथा सत्यवीर पुत्र अमर सिंह की भूमि से पुराना लोन रिकार्ड से उतारने और नये लोन का इन्द्राज करने की एवज में आरोपित पटवारी ने 20 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत कर्ता सत्यवीर के भाई अशोक उर्फ पप्पू ने इसकी शिकायत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में कर दी।

    इशारा करते ही दबोचा 

    इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में टीम कनीना पहुंची और शिकायत कर्ता को आरोपित के पास जाकर दस हजार रुपये रिश्वत देकर इशारा करने को कहा। जैसे ही सत्यवीर ने आरोपित पटवारी को दस हजार रुपये दिए और इशारा किया तो टीम ने तुरंत आरोपित पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया।

    सिंचाई विभाग महेंद्रगढ के एसडीओ अनिल कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। विजिलेंस टीम आरोपित पटवारी को रंगे हाथो गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है।