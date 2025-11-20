पुराने लोन को रिकॉर्ड से हटाने के लिए पटवारी ने मांगी रिश्वत, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नारनौल। बृहस्पतिवार शाम चार बजकर 20 मिनट पर विजिलेंस ने कनीना में छापा मारकर पटवारी को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपित पटवारी विक्रम 2018 में भर्ती हुआ था और वह कोटिया सर्कल का पटवारी था । उसके पास रामबास सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामबास के रहने वाले अशोक पुत्र महावीर तथा सत्यवीर पुत्र अमर सिंह की भूमि से पुराना लोन रिकार्ड से उतारने और नये लोन का इन्द्राज करने की एवज में आरोपित पटवारी ने 20 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत कर्ता सत्यवीर के भाई अशोक उर्फ पप्पू ने इसकी शिकायत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में कर दी।

इशारा करते ही दबोचा इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में टीम कनीना पहुंची और शिकायत कर्ता को आरोपित के पास जाकर दस हजार रुपये रिश्वत देकर इशारा करने को कहा। जैसे ही सत्यवीर ने आरोपित पटवारी को दस हजार रुपये दिए और इशारा किया तो टीम ने तुरंत आरोपित पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया।