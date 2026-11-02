नारनौल अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू, आधार कार्ड के पते से होगी गांव की पहचान

जागरण संवाददाता, नारनौल। नई अनाज मंडी नारनौल में बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर दो और तीन नवंबर का गांववार शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किसानों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही अपनी बाजरे की फसल मंडी में लेकर पहुंचना होगा।

खास बात यह है कि खरीद के लिए किसान के आधार कार्ड में दर्ज पते को ही गांव की पहचान का आधार माना जाएगा। ऐसे में किसानों को मंडी पहुंचने से पहले अपने गांव की निर्धारित तारीख जरूर जांच लेनी चाहिए।

मार्केट कमेटी के प्रधान ने क्या कहा? मार्केट कमेटी के प्रधान बाबूलाल यादव ने बताया कि दो नवंबर सोमवार को दौचाना, खत्रीपुर, खोड़मा, किरारोद अफगान और कोजिदां गांव के किसानों से बाजरे की खरीद की जाएगी। वहीं, तीन नवंबर मंगलवार को कुलताजपुर, कुतबापुर, लहरोदा, महरमपुर और मकसूसपुर गांव के किसानों की फसल खरीदी जाएगी।