बगैर हेलमेट और बोतलों में बेचा जा रहा है पेट्रोल, नारनौल में सरेआम उड़ाई जा रहीं DC के आदेशों की धज्जियां

बलवान शर्मा, नारनौल। सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त नियम नहीं होने की वजह से बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर रोक लगाने क आदेश धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। यहीं वजह है कि प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जारी किए गए सख्त निर्देशों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है।

27 अक्टूबर को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त (डीसी) ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और बोतलों में पेट्रोल देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जागरण पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।