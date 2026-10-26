नारनौल में मिलावट का खेल: 15 महीने में 21 पर सिर्फ 10 हजार का जुर्माना, 30 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी पेंडिंग

विपिन कुमार, नारनौल। त्योहारों पर मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई कितनी प्रभावी है, इसका आकलन केवल सैंपल लेने और नोटिस जारी करने से नहीं, बल्कि दोषियों पर हुई कार्रवाई और लगाए गए जुर्माने से भी किया जा सकता है।

जिले में एक अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 तक खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के 36 मामलों में जुर्माना लगाया गया। इनमें 21 मामलों में जुर्माना 10 हजार रुपये तक रहा। वहीं, छह मामलों में 10 से 20 हजार, पांच में 20 से 50 हजार और चार मामलों में 50 हजार रुपये से अधिक जुर्माना लगाया गया।

जुर्माने के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई के मामलों में कम राशि के दंड वाले प्रकरणों की संख्या अधिक रही। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच, प्रयोगशाला रिपोर्ट और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है।

60 सैंपल लिए, 10 की रिपोर्ट फेल जिले में 15 सितंबर से 23 अक्टूबर तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के करीब 60 सैंपल लिए। इनमें से 10 सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं, जबकि करीब 30 सैंपलों की प्रयोगशाला रिपोर्ट लंबित है। फेल पाए गए सैंपलों के मामलों में संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब इन मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।