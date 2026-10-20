महेंद्रगढ़ वासियों को सौगात, राव तुलाराम से अग्रसेन चौक तक बनेगा 5km का मॉडल रोड; बदल जाएगा शहर का लुक 

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। शहर के विकास, सुंदरीकरण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में महेंद्रगढ़ नगरपालिका ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है।

नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग को लगभग पांच किलोमीटर लंबे अत्याधुनिक माडल रोड के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आवश्यक बजट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेज दिया गया है। प्रशासनिक मंजूरी और बजट आवंटन मिलते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इन प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगा माडल रोड

प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह पांच किलोमीटर लंबा माडल मार्ग शहर के कई व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों को आपस में जोड़ेगा। इसकी शुरुआत राव तुलाराम चौक से होगी, जिसके बाद यह बालाजी चौक, रेलवे स्टेशन मोड़, पुराना चुंगी चौक, पुराना बस स्टैंड, नीमड़ी मोहल्ला, देवास रोड़ होते हुए महाराज अग्रसेन चौक तक पहुंचेगा।

यह मार्ग शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला मुख्य जरिया है, जिससे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। माडल रोड बनने से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस होगी नई सड़क नगरपालिका द्वारा तैयार इस विशेष योजना के तहत सड़क को केवल नया रूप ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे आधुनिक शहरी मापदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा। पूरे पांच किलोमीटर के मार्ग पर अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात के समय रोशनी की बेहतरीन व्यवस्था रहेगी। पैदल चलने वाले नागरिकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर व्यवस्थित फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा।

बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सड़क के साथ-साथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज (जल निकासी) सिस्टम विकसित होगा। शहर के मुख्य चौराहों और मोड़ों को नए सिरे से सजाया व चौड़ा किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहर का लुक बेहतर होगा।