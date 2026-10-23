छोटी उम्र, बड़ा हुनर: महेंद्रगढ़ की 4 वर्षीय चैरी ने अपनी नृत्य कला से जीता लोगों का दिल

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि कुछ हुनर जन्मजात होते हैं। इसका उदाहरण चार वर्षीय नन्ही चैरी उर्फ देवयानी गोस्वामी हैं, जो इतनी कम उम्र में अपनी नृत्य कला से लोगों का मन मोह रही हैं। उनकी प्रतिभा देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाता है।

नन्ही उम्र में नृत्य के प्रति उनका लगाव और प्रस्तुति में आत्मविश्वास उनकी कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। देवयानी के परिवार की जड़ें लंबे समय से रंगमंच और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हैं। उनके दादा सुरेश गोस्वामी पिछले 25 वर्षों से लगातार श्री आदर्श रामलीला कमेटी, महेंद्रगढ़ के मंच पर भगवान श्रीराम की भूमिका का उत्कृष्ट अभिनय करते आ रहे हैं।