अब नारनौल में होगा गाड़ियों का ई-चालान, 260 पेट्रोल पंपों पर लग रहे ANPR कैमरे; बिना PUCC गाड़ियों पर एक्शन

बलवान शर्मा, नारनौल। बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट वाले, अवधि पूरी कर चुके व बगैर नंबर वाले वाहनों पर अब एक्शन तेज होगा। ऐसी गाड़ी चलाने वालों के ऑनलाइन चालान होंगे और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जी हां! जिले के 260 से अधिक पेट्रोल पंपों पर दिल्ली व गुरुग्राम की तर्ज पर ANPR (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे विशेष डिवाइस के साथ लगाने की तैयारी चल रही है।

परिवहन विभाग द्वारा लगाए जाने वाले इन कैमरों का सर्वर विभाग के अलावा पुलिस विभाग के पास भी कंट्रोल रहेगा। इससे दोनों विभागों के पास बगैर पीयूसी और बिना नंबर के दौड़ने वाले वाहनों का न केवल पूरा डाटा रहेगा, बल्कि उनके चालान भी आसानी से ऑनलाइन किए जा सकेंगे।

एक नवंबर तक लग जाएंगे कैमरे इस संबंध में पिछले दिनों सीएक्यूएम (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए थे। विभाग के उच्चाधिकारियों ने सीएक्यूएम को शपथ पत्र देकर पूरे प्रदेश में ANPR कैमरे लगाने की जानकारी दी हुई है।

इसी के तहत अब सभी जिलों में ये कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। संभवत: एक नवंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ जिलों में कुछ देरी भी हो सकती है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवधि पूरी कर चुके वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इन सीसीटीवी कैमरों का मुख्य सर्वर सीधे पुलिस और परिवहन विभाग के पास होगा, जिससे नियमों को तोड़ने वाले वाहनों के ऑटोमेटिक ऑनलाइन ई-चालान काटे जा सकेंगे।