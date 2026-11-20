जागरण संवाददाता, नारनौल। सदर थाना क्षेत्र के चिण्डालिया मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा 19 नवंबर को हुआ। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हादसे में दोनों युवक घायल शेखपुरा निवासी राजू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत-कामगारी करता है। 19 नवंबर को वह अपने गांव के दोस्त सन्नी के साथ मोटरसाइकिल पर शेखपुरा से चिण्डालिया की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रहा एक मोटरसाइकिल चालक उनकी साइड में आ गया और उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए।

शव को नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंचाया हादसे के बाद राजू की मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर चार चोटें दर्ज की गई हैं। सिर और चेहरे की जांच, एक्स-रे सहित विशेषज्ञों की राय के लिए चिकित्सकों ने उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया है। वहीं, सन्नी के शव को एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल नारनौल पहुंचाया गया।