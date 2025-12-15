Narnaul Accident: 148-बी हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर, मोटरसाइकिल सवार युवक-युवती की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, नारनौल। राष्ट्रीय राजमार्ग 148-बी पर रविवार शाम दर्दनाक सडक़ हादसे में दो युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा थाना सदर नारनौल क्षेत्र के अंतर्गत कुलताजपुर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान सुधीर निवासी मांदी और निकीता निवासी नसीबपुर के रूप में हुई है। दोनों आपस में परिचित थे और साथ यात्रा कर रहे थे।

मृतक सुधीर के ताऊ करण सिंह ने थाना सदर नारनौल में दी शिकायत में बताया कि 14 दिसंबर को वह अपनी बेटी सुधा और उसकी सहेली निकीता को लेकर नारनौल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई का बेटा सुधीर मिला, जिसे उन्होंने निकीता को उसके घर नसीबपुर छोड़ने के लिए कहा।

सुधीर मोटरसाइकिल पर निकीता को बैठाकर आगे चल दिया। कुछ दूरी पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सवार सडक़ पर गिर गए और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। ट्रक का नंबर पीबी65बीसी1902 बताया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल नारनौल भिजवाया गया। बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई।