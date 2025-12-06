Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीने लायक नहीं हैं नारनौल के गांवों का पानी, जांच में 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने फेल

    By Balwan Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    नारनौल में जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठक में जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई। जिले के 1,47,923 घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 2025-26 में 154 केमिकल औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image
    22_09_2022-water_supply_23089439

    जागरण संवाददाता, नारनौल। लघु सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त उदय सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला जल एवं सीवरेज मिशन की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महेन्द्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कार्यकारी अभियंता एवं जिला जल एवं सीवरेज मिशन के सदस्य सचिव जितेंद्र हुड्डा तथा जिला सलाहकार मंगतु राम सरसवा ने मिशन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1,47,923 घरों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

    जिला हर घर नल से जल लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने वाला जिला बन चुका है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी 343 ग्राम पंचायतों में ग्राम जल एवं सीवरेज समितियां सक्रिय हैं। 714 सरकारी विद्यालयों और 1,068 आंगनबाड़ियों में नल आधारित पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

    वर्ष 2025-26 के दौरान 2,547 केमिकल और 5,252 बैक्टीरियोलाॅजिकल नमूनों की जांच की गई, जिनमें 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने असफल मिले। प्रभावित क्षेत्रों में नहर आधारित पेयजल सप्लाई के कार्य प्राथमिकता से जारी हैं।

    अकबरपुर नांगल, धोली, बेरी, खुडाना और पालड़ी पनिहारा नहर आधारित पेयजल परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 10 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित कर रही हैं। वहीं 14 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

    खेड़की–गाहड़ा परियोजना के तहत 29 ग्राम पंचायतों में नहर आधारित सप्लाई का कार्य चल रहा है। सिरोही बिहाली, मुस्नौता और आसरावास के तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के टेंडर प्रक्रिया में हैं, जिनसे 39 ग्राम पंचायतें और नांगल चौधरी शहर को लाभ मिलेगा।

    जिला सलाहकार मंगतु राम सरसवा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण, गुणवत्ता एवं जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चल रहे हैं। अप्रैल 2025 से अब तक 858 पीआरआई सदस्यों का प्रशिक्षण, 181 पंचायतों में समिति बैठकें, 915 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और 195 अवैध कनेक्शनों को हटाने की कार्यवाही की गई है।

    डायरिया रोकथाम अभियान के तहत 1012 गतिविधियां सम्पन्न हुई हैं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त उदय सिंह ने निर्देश दिए कि पाइपलाइन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की गई गलियों को पुनः पूर्ववत किया जाए तथा इसकी निगरानी संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा की जाए।

    नए घरों की सूची बनाकर पेयजल कनेक्शन दें : कंवर सिंह यादव

    नारनौल। इस बैठक में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवरपाल सिंह ने विभाग को निर्देश दिए कि नए बने घरों की सूची तैयार कर उन्हें शीघ्र पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। जहां आवश्यकता हो वहां नई पाइपलाइन बिछाई जाए।

    उन्होंने दूषित पेयजल रोकने, अवैध कनेक्शन चिन्हित करने और पेयजल बर्बादी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक नागरिक जल संरक्षण में अपनी भूमिका अवश्य निभाए।

    बैठक में कार्यकारी अभियंता अमित जैन, संदीप, आशीष यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य विभागों के जिला अधिकारी, बीडीपीओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- हरियाणा में बदलने लगा मौसम, छह जिलों में चलेगी शीतलहर, नारनौल की रात सबसे ठंडी