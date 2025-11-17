महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क में बनेगा शहीद स्मारक, विधायक ने किया शिलान्यास

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों की याद में महेंद्रगढ़ में शहीद स्मारक की आधारशीला रखी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन के साथ किया गया। जिसके बाद वीर शहीदों के सम्मान में शौर्य गाथा व सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। स्कूली बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देशभक्ति की भावनाओं से सबकों भाव विभोर कर दिया।

रेजांगला युद्ध की झलकियों की लगाई गई प्रदर्शनी ने भी लोगों को अपनी ओर आर्कर्षित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रेजांगला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने रेजांगला पार्क बनाने की घोषणा की थी। हालांकि सात वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर पालिका इस पार्क के लिए जमीन निर्धारित नहीं कर पाई थी।

अब विधायक कंवर सिंह यादव के प्रयासों से नगर पालिका ने लगभग 300 गज भूमि उपलब्ध करवा दी है। रेजांगला युद्ध में भारत के 110 जवान शहीद हुए थे, जिनमें हरियाणा के 60, राजस्थान के 25, उत्तर प्रदेश के 24 और पंजाब के एक जवान शामिल थे। इनमें से महेंद्रगढ़ के 17 जवानों ने अपनी शहादत से जिले और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया था।

पूर्व सैनिक विकास संघ व सामाजिक संगठनों द्वारा वर्षों से रेजांगला के शहीदों के सम्मान में स्मारक निर्माण की मांग की जा रही थी। उनके लंबे प्रयासों के बाद अब यह सपना साकार होने जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह स्मारक केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देगा बल्कि युवाओं में भी देशभक्ति के प्रेरणा जगाएगा।

भूतपूर्व सैनिक विकास संघ के तत्वावधान में शहीद स्मारक का शिलान्यास एवं रेजांगला शौर्य दिवस समारोह में विधायक कंवर सिंह यादव ने वीर शहीदों को नमन किया। साथ ही उनकी शहादत को याद करते हुए सेना के शौर्य की भी बात की। संघ के सरंक्षक डा. मेजर सूरत सिंह, संघ के अध्यक्ष सूबेदार रामस्वरूप यादव ने सभी अतिथियों का आभार जताया।

बता दें कि भारत-चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को लड़े गए ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों की याद में महेंद्रगढ़ में शहीद स्मारक की आधारशीला रखी गई। यह स्मारक नगर पालिका की ओर से शहर के रणवीर सिंह हुड्डा पार्क में डी-प्लान के तहत लगभग 15 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा।