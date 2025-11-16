Language
    महेंद्रगढ़: 1966 के बाद विभिन्न गांवों में पहली बार दौड़ी रोडवेज बस, हजारों ग्रामीणों का सफर होगा आसान

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    नारनौल डिपो ने महेंद्रगढ़ से देवास, चितलांग, मेघनवास, बुचौली के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। 1966 के बाद पहली बार इन गांवों में बस सेवा शुरू हुई है, जिसका ग्रामीणों ने स्वागत किया। सामाजिक संगठनों और ग्राम पंचायतों ने बस सेवा शुरू होने पर आभार जताया है। विधायक कंवर सिंह यादव के प्रयासों से यह संभव हो पाया।

    बस के चलने पर चालक व परिचालक का फूलमालाओं से स्वागत करते ग्रामीण। सौजन्य: जागरण

    संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। नारनौल डिपो ने शनिवार से महेंद्रगढ़ से गांव देवास, चितलांग, मेघनवास, बुचौली होते हुए महेंद्रगढ़ रोडवेज बस सेवा शुरू की है। यह बस महेंद्रगढ़ से सुबह 8:45 बजे चलकर विभिन्न ग्रामीण रूटों से होते हुए महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। नई बस सेवा शुरू होने पर देवास, चितलांग, मेघनवास, बुचौली के ग्रामीणों ने बस चालक जागेंद्र शर्मा व परिचालक विनोद कुमार का फूल मालाओं से स्वागत किया गया।

    बस के चलने से चार गांवों के ग्रामीणों को बस का लाभ मिलेगा। बस को चलवाने के लिए सामाजिक संगठन के लोग काफी लंबे समय से रोडवेज महाप्रबंधक देवीदत्त को लिखित ग्राम पंचायत के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन चारों गांवों में 1966 के बाद पहली बार इस रूट पर बस चलती हुई देखी हैं।

    यह बस महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से प्रतिदिन 8:50 बजे चलकर ग्रामीण रूटों से होते हुए पौने दस बजे महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचेगी। इसके बाद यह बस नारनौल के लिए रवाना होगी। इसके बाद यह बस 12:50 से इन सभी चारों गांवों में यह बस जाएगी। बस सेवा शुरू होने से ग्राम पंचायतों व सामाजिक संगठनों ने नारनौल डिपो के महाप्रबंधक देवीदत्त का आभार जताया हैं।

    बता दें कि पूर्व शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा परिवहन विभाग के मंत्री होने के बाद भी अपनी ससुराल गांव देवास में रोड़वेज बस सेवा नहीं दे सके। इसी प्रकार पूर्व विधायक व संसदीय सचिव राव दानसिंह भी इन गांवों में बस सेवा नहीं चलवा पाएं। जबकि भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव ने अपने प्रयासों से ग्राम पंचायतों की मांगों को लेकर इस बस को उपरोक्त गांवों के चलवाया है।

    ग्रामीणों ने बस के चलने पर विधायक का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर समाजसेवी रामनिवास पाटोदा, देवास सरपंच प्रतिनिधी मनोज, चितलांग सरपंच हरिओम, मेघनवास से महीपाल ठेकेदार, सूरतसिंह, बुचौली सरपंच, बिरेंद्र, अमित, जितेंद्र, विनोद, बलबीर सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।