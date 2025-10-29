Language
    पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन जारी, मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों ने उनकी मांगों पर विचार करने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी यूनियन को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी।

    Hero Image

    बैठक के दौरान उपस्थित यूनियन कर्मचारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण (महेंद्रगढ़)। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 681 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंडल महेंद्रगढ़ के कार्यालय में जारी रहा। जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय मुख्य सलाहकार महेंद्र यादव ने कि। इस दौरान मंच का संचालन ब्रांच प्रधान सुरेंद्र फौजी ने किया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें कार्यकारी अभियंता अमित जैन की मध्यस्थता से यूनियन शिष्ट मंडल की मीटिंग हुई जिसमें सभी कर्मचारियों को मौके पर सेल और साबुन वितरण किया गया और सभी कर्मचारियों के आई कार्ड बनवा दिए गए और ट्रंप अपार्टमेंट के कर्मचारियों का पीएफ और ईएसआई के लिए एजेंसी से मौके पर बात की गई, इसके साथ ही रोहतक से एजेंसी आकर कल सभी के अकाउंट खोलेगी जिसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और बाकी मांगे शीघ्र पुरी करने का आश्वासन दिया गया।

    इस मौके पर जिला चेयरमैन विनोद कुमार, जिला मुख्य सलाहकार राजवीर, प्रांतीय सह सचिव सुनील उर्फ बंटी, ब्रांच अध्यक्ष रमेश बेरी, सचिव कुलदीप खजांची, यशपाल उप प्रधान, सुनील पाली, नवीन, रामकुमार, प्रदीप प्रेस सचिव, नरवीर, हैप्पी, सतबीर, श्रीभगवान, सुरेश पाल, राजेश सुरेहती, संदीप, अनिल, पवन, नरेंद्र, पूनम इत्यादि उपस्थित रहे।