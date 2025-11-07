महेंद्रगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं का धरना, निजीकरण रोकने और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। आल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन से संबद्ध बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के ब्लाक अटेली मंडी की ओर से बिजली उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी कार्यालय अटेली मंडी के समक्ष सांकेतिक धरना दिया और ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली निजीकरण पर रोक लगाने, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2025 वापस लेने, बढ़ी दरों को कम करने तथा किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन तत्काल जारी करने की मांग की।

लंबे समय से अटकी पड़ी है किसानों की समस्या

जिला संयोजक छाजूराम ने बताया कि कई किसानों की समस्या लंबे समय से अटकी पड़ी है विभाग उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने घरों और स्कूलों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट लाइन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने, ढीले तारों को कसने, सभी ट्रांसफार्मरों पर स्विच लगाने और दुबारा सिक्योरिटी राशि वसूली पर रोक लगाने की मांग की।