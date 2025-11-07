Language
    महेंद्रगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं का धरना, निजीकरण रोकने और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

    By Vipin Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं ने निजीकरण के विरोध में और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने सरकार से बिजली विभाग का निजीकरण रोकने और किसानों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर उपभोक्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा।

    मांगों को लेकर बिजली एसडीओ को ज्ञापन देते हुए उपभाक्तो मंच के सदस्य। जागरण

    संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। आल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन से संबद्ध बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के ब्लाक अटेली मंडी की ओर से बिजली उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी कार्यालय अटेली मंडी के समक्ष सांकेतिक धरना दिया और ज्ञापन सौंपा।

    इस मौके पर बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली निजीकरण पर रोक लगाने, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2025 वापस लेने, बढ़ी दरों को कम करने तथा किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन तत्काल जारी करने की मांग की।

    लंबे समय से अटकी पड़ी है किसानों की समस्या

    जिला संयोजक छाजूराम ने बताया कि कई किसानों की समस्या लंबे समय से अटकी पड़ी है विभाग उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने घरों और स्कूलों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट लाइन को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने, ढीले तारों को कसने, सभी ट्रांसफार्मरों पर स्विच लगाने और दुबारा सिक्योरिटी राशि वसूली पर रोक लगाने की मांग की।

    जिला संयोजक छाजूराम रावत ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के हित में निजीकरण नीतियां घातक हैं। मंच के ब्लाक प्रधान राजेन्द्र, सचिव सुबे सिंह ने उपभोक्ताओं पर सिक्योरिटी राशि के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का विरोध किया। उपमंडल अधिकारी ने स्थानीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई और राज्य स्तरीय मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।