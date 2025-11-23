महेंद्रगढ़ पुलिस की एडवाइजरी: सुरक्षित सफर के लिए वाहन चालक बरतें विशेष सावधानी

जागरण संवाददाता, नारनौल। सर्दी के बढ़ने और सुबह-शाम कोहरे की संभावना को देखते हुए, महेंद्रगढ़ पुलिस ने सभी वाहन चालकों के लिए विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने आमजन से अपील की है कि वे बदलते मौसम में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सभी का सफर सुरक्षित रहें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मौसम में बदलाव और दृश्यता कम होने के कारण सड़क हादसों का जोखिम बढ़ जाता है। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतकर हम न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं।

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश:

- हेड लाइट का सही उपयोग (लो-बीम पर रखें):

- वाहन की हेड लाइट को हमेशा लो-बीम पर रखें। हाई-बीम पर रोशनी कोहरे में बिखर जाती है, जिससे सामने कुछ दिखाई नहीं देता।

- लो-बीम से न केवल आपको रास्ता साफ दिखेगा, बल्कि सामने से आ रहे वाहन चालक को भी आपकी गाड़ी की सही स्थिति का पता चलेगा और उनकी आंखों में चमक नहीं लगेगी।

- उचित दूरी बनाए रखें:

- कोहरे में आगे चल रहे वाहन से एक निश्चित और सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में यह दूरी दुर्घटना को रोकने में मददगार होगी।

- सड़क के बाएं किनारे की पट्टी को गाइड मानकर गाड़ी चलाना सबसे सुरक्षित तरीका है।

- फाग लाइट्स का उपयोग:

- अपने वाहनों में फाग लाइट्स अवश्य लगवाएं। यह घनी धुंध को काटने और रास्ता दिखाने में बेहद मददगार साबित होती हैं।

- वाहन की गति नियंत्रित रखें और जल्दबाजी से बचें।

- इंडिकेटर का सही समय पर इस्तेमाल:

- मुड़ने से काफी पहले इंडिकेटर दें, ताकि पीछे और सामने से आ रहे वाहनों को संभलने का पर्याप्त समय मिल सके।

- पार्किंग के नियम:

- सड़क पर वाहन न रोकें: ट्रक या टैंपो चालक किसी भी होटल या ढाबे के सामने सड़क पर वाहन खड़ा न करें। इससे पीछे से आ रहे वाहनों के टकराने का खतरा रहता है।

- आपातकालीन स्थिति: यदि वाहन में तकनीकी खराबी आ जाए, तो उसे सड़क के किनारे से दूर खड़ा करें और तुरंत पार्किंग लाइट्स व इंडिकेटर जलाएं। रिफ्लेक्टर ट्राएंगल का प्रयोग भी करें।