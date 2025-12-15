Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महेंद्रगढ़ में बाहरी लोगों पर पुलिस की कड़ी निगरानी, किरायेदारों का वेरिफिकेशन अनिवार्य

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ शहर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की जांच होनी आवश्यक है, क्योंकि इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजनैतिक लोगों द्वारा इनके वोटर ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ शहर में दिन प्रतिदिन जेहादी आकर अपना ढ़ेरा जीमा रहे है लेकिन, उनकी जांच होनी अति आवश्यक है। 20 सालों से बसे जेहादी ये पहले कहां से आए थे। राजनैतिक लोगों द्वारा इनके वोटर कार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। लेकिन आज भी ईंट भट्ठो पर, रेहड़ियों पर, झुग्गी झोपडि़यों में भारी संख्या में बाहरी लोग रहे है। जिनकी जांच होनी आवश्यक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने भी सतर्कता बरतते हुए महेंद्रगढ़ पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट सके जबकि महेंद्रगढ़ जिला शांतिप्रिय शहर है लेकिन फिर भी जेहादीयों की जनसंख्या बढती जा रही है। लोग बिना वेरिफिकेशन के इनको घर किराए पर दे देते हैं वहीं नपा की अनदेखी के कारण शहर में अनेकों रेहडियां लगी हुई है। जो मौसमी जूस व अन्य प्रकार के सामान बेच रहे है।

    हुड्डा पार्क, महिला कालेज, लघुसचिवालय, कैंची मोड, सब्जी मंडी, अस्पताल के अलावा अन्य जगहों पर जहादियों ने अपना काम कर रखा है। जिनकी वैरिफिकेशन होना अनिवार्य है।

    बता दें कि दिल्ली लालकिला के पास कार में हुए धमाके के बाद हरियाणा प्रदेश भी अलर्ट मोड़ पर आ गया था। महेंद्रगढ़ जिला की बात करें तो घटना के बाद रात से ही पुलिस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अधिकतर लोग झुग्गी झोपड़ियों, ब्रहमचारी धर्मशाला में, ईट भटठों पर सहित अन्य जगहों पर रह रहे है। जिनकी वैरिफिकेशन होना अति अनिवार्य है। पुलिस इनकी वैरीफिकेशन व आनलाईन व आफलाईन दोनों तरीकों से कर सकती है।

    ऐसे में मकान मालिकों को भी अपने ऊपर भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए किराये पर रहने वाले लोगों का पुलिस वैरिफकेशन करवा लेना चाहिए। पुलिस को भी इस मामले में अभियान चलाने की जरूरत है।

    थाना प्रबंधक पवन कुमार का कहना है कि शहर में आने जाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। झुग्गी झोपडियों व धर्मशाला के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य जगहों पर पुलिस की गस्त बढा दी गई है।
    शहर में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का दृश्य। सौजन्य: जागरण