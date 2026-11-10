पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला नाबालिग, महेंद्रगढ़ पुलिस ने 30 मिनट में खोज निकाला

जागरण संवाददाता, कनीना (महेंद्रगढ़)। घर से लापता हुए एक नाबालिग बच्चे को डायल-112 की ईआरवी-0467 टीम ने आधी रात को तत्परता दिखाते हुए महज 30 मिनट में सकुशल तलाश लिया। पुलिस टीम ने बच्चे को सुरक्षित उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के सकुशल मिलने पर स्वजन ने महेंद्रगढ़ पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए पूरी टीम का आभार जताया।

डायल-112 पर काॅल कर पुलिस को सूचना दी पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, नाबालिग बच्चा शाम करीब 7:30 बजे घर से निकल गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन ने आसपास के क्षेत्र, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। बच्चे के नहीं मिलने से चिंतित स्वजन ने रात करीब 12 बजे डायल-112 पर काॅल कर पुलिस को सूचना दी।

लोकेशन ट्रेस करना संभव नहीं था सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने ईआरवी-0467 टीम को मौके पर भेजा। टीम ने बिना देरी किए घटनास्थल पर पहुंचकर स्वजन से बच्चे के हुलिये और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाई तथा तलाश शुरू कर दी।