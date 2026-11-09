नारनौल में युवक की संदिग्ध मौत, चाय पीते ही बिगड़ने लगी थी तबीयत; पत्नी पर लगा जहर देने का आरोप

जागरण संवाददाता,नारनौल। सदर थाना क्षेत्र के गांव चिंडालिया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप है कि छोटी दिवाली के दिन मृतक की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी ने उसे चाय में जहर दे दिया। उसे उपचार के लिए रोहतक पीजीआइ ले जाया गया, जहां दिवाली के दिन रविवार को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है । पता चला है कि मृतक व उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। दोनों का पुनर्विवाह था। हालांकि पुलिस की प्राथमिक जांच में जहर देने की बजाए आत्महत्या का मामला होने की बात सामने आई है।

चाय पीते ही बिगड़ी तबीयत जानकारी के अनुसार गांव चिंडालिया के रहने वाले अनिल नामक युवक की छोटी दिवाली यानि शनिवार को चाय पीते ही गंभीर हालत हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया। स्वजन उसे रोहतक पीजीआइ ले गए। रविवार को उपचार के दौरान अनिल की मृत्यु हो गई।

छोटे भाई ने दर्ज कराई शिकायत सदर पुलिस सूचना मिलते ही रोहतक पीजीआइ पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम करवा दिया । पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी और उसकी बहन ने उसे चाय में जहर दे दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपिताओं के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को शिकायत दी है।