नारनौल और दक्षिणी हरियाणा में अभी नहीं होगी बारिश, दिन में गर्मी और रात में बढ़ेगी ठंडक

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना रहेगा। हवाओं की दिशा में बार-बार बदलाव के चलते तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

नारनौल सहित दक्षिणी हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक वर्षा की संभावना नहीं है। दिन के समय गर्मी का अहसास रहेगा, जबकि रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार 10 और 13 नवंबर को लगातार दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होंगे।

पंचकुला में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना इनके प्रभाव से हरियाणा के उत्तरी जिलों पंचकुला और अंबाला में आंशिक बादलवाही और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि नारनौल सहित दक्षिणी हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में इन मौसम प्रणालियों का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा।