दिल्ली विस्फोट के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस हाई अलर्ट... बाजारों, रेलवे-बस स्टेशनों पर लावारिस वाहनों की विशेष जांच

जागरण संवाददाता, नारनौल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की घटना को गंभीरता से लेते हुए महेंद्रगढ़ जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर, जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सघन चेकिंग की जा रही है।