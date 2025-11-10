दिल्ली विस्फोट के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस हाई अलर्ट... बाजारों, रेलवे-बस स्टेशनों पर लावारिस वाहनों की विशेष जांच
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय नाकों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की घटना को गंभीरता से लेते हुए महेंद्रगढ़ जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के निर्देश पर, जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सघन चेकिंग की जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय नाकों पर वाहनों की जांच: जिले की सीमा और विभिन्न स्थानों पर स्थापित अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय नाकों पर आने-जाने वाले सभी वाहनों की गहन जाँच की जा रही है।
- बाजार क्षेत्रों में खड़े वाहनों की जांच: भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े सभी लावारिस और अन्य वाहनों की किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का पता लगाने के लिए विशेष रूप से जाँच की जा रही है।
- रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल की निगरानी: जिले के रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों के सामान की जाँच की जा रही है और किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।
महेंद्रगढ़ पुलिस जनता से अपील करती है कि इस कठिन समय में पुलिस का सहयोग करें। अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत 112 डायल करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।