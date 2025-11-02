Mahendragarh News: दो बच्चों की मां घर से गायब, मायके जाने की बात कहकर ससुराल से निकली; FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। गांव भूंगारका से दो बच्चों की मां घर से गायब हो गई। पीड़ित पति ने इसकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

पीड़ित ने शिकायत में कहा है कि वह कामगार है। उसकी शादी वर्ष 2010 में हुई थी। शादी के बाद पत्नी से उसे एक बेटा ओर बेटी भी है। विगत दिवस उसकी पत्नी मायके जाने की बात कहकर निकली थी। वह दोनों बच्चों को भी घर ही छोड़ गई थी। पीड़ित ने बताया कि दोपहर को उसकी मां ने सास से फोन कर पूछा कि उसकी बेटी घर पहुंची या नही।