Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महेंद्रगढ़ में 14 जनवरी को सजेगा परमहंस बाबा जयरामदास का भव्य मेला, 31 दिसंबर से दो लाख की इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:33 AM (IST)

    महेंद्रगढ़ में 14 जनवरी को परमहंस बाबा जयरामदास का भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, 31 दिसंबर से दो लाख रुपये की इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता का ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। परमहंस बाबा जयरामदास कमेटी द्वारा बाबा के भव्य मेले व विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी प्रधान भंवर सिंह ने की। बैठक में मेले व खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

    कमेटी प्रधान भंवर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा का वार्षिक मेला आगामी 14 जनवरी को पूरे श्रद्धा और धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। वहीं खेल प्रेमियों के लिए 31 दिसंबर से विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के लिए बाहर से आने वाली सभी टीमों के रहने व खाने की संपूर्ण व्यवस्था कमेटी द्वारा की जा चुकी है।

    क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को दो लाख एक हजार रुपये नकद व 500 ग्राम चांदी का कप, जबकि द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को एक लाख इक्कीस हजार रुपये नकद व 250 ग्राम चांदी का कप देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ श्रीकृष्णा ग्रुप के सीईओ कर्मवीर राव एवं अमित भारद्वाज द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन समारोह में मुख्य अतिथि सुरेंद्र कौशिक उपस्थित रहेंगे।

    प्रधान ने बताया कि दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम के बाहर विशाल पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मेले के दौरान वालीबाल व कुश्ती प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधान ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ से 160 पुलिस कर्मियों की मांग की गई । बैठक में कमेटी के कोषाध्यक्ष धर्मबीर सिंह, सचिव संदीप, सह सचिव प्रदीप, मुन्ना सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।


    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें