    महेंद्रगढ़ में डिफाल्टरों पर बिजली निगम सख्त, बिना मीटर बिजली के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    महेंद्रगढ़ में बिजली निगम डिफ़ॉल्टरों के खिलाफ सख्त हो गया है। बिना मीटर के बिजली इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बकाया बिलों का भुगतान करने की चेतावनी दी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बिना मीटर बिजली का उपयोग गैरकानूनी है और इस पर भारी जुर्माना लगेगा।

    महेंंद्रगढ़ में बिजली विभाग की डिफाल्टरों पर कड़ी नजर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, महेंद्रगढ़। बिजली निगम अब अपने डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं के मीटर उखाड़े जा चुके हैं और जो अब भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम उठाकर बिजली निगम उपभोक्ताओं से समय पर बिल वसूलने के लिए एक मजबूत प्रयास कर रहा है।

    समय पर बिल भरना अनिवार्य

    बुचावास कार्यालय के एसडीओ अरुण कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बिना किसी बाधा के मिलती रहे, इसके लिए उन्हें समय पर बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिजली निगम डिफाल्टर उपभोक्ताओं को ब्याज माफी योजना और बीपीएल योजना के तहत राहत देने की योजना चला रहा है, जिससे उपभोक्ता कुछ समय के लिए बिल में रियायत प्राप्त कर सकते हैं।

    बीपीएल के लिए 150 यूनिट के अलावा एक लाख से कम इनकम होना आवश्यक है। हालांकि, ये योजनाएं समाप्त होने के बाद डिफाल्टर उपभोक्ताओं को पूरा बिल चुकता करना होगा।

    एसडीओ ने चेतावनी दी कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर पहले ही उखाड़े जा चुके हैं और वे अब भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, निगम उन उपभोक्ताओं को भी समय रहते भुगतान करने के लिए प्रेरित कर रहा है।