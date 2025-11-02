महेंद्रगढ़ में डिफाल्टरों पर बिजली निगम सख्त, बिना मीटर बिजली के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, जागरण, महेंद्रगढ़। बिजली निगम अब अपने डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं के मीटर उखाड़े जा चुके हैं और जो अब भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम उठाकर बिजली निगम उपभोक्ताओं से समय पर बिल वसूलने के लिए एक मजबूत प्रयास कर रहा है।

समय पर बिल भरना अनिवार्य बुचावास कार्यालय के एसडीओ अरुण कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई बिना किसी बाधा के मिलती रहे, इसके लिए उन्हें समय पर बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिजली निगम डिफाल्टर उपभोक्ताओं को ब्याज माफी योजना और बीपीएल योजना के तहत राहत देने की योजना चला रहा है, जिससे उपभोक्ता कुछ समय के लिए बिल में रियायत प्राप्त कर सकते हैं।