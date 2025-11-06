महेंद्रगढ़ में अनियंत्रित कार ने डंपर में मारी टक्कर, तीन की मौत; एक घायल
बुधवार की रात महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई और एक घायल हो गया। रेवाड़ी जिले के रहने वाले युवक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर एक डंपर से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। बुधवार रात्रि करीब 12 बजे एक कार चालक नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे टंपर को पीछे से टक्कर दे मारी। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि एक घायल हो गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया है। उधर डंपर चालक हादसे का पता चलते ही गाड़ी को भगाकर ले गया।
रेवाड़ी जिले के गांव जाडरा का रहने वाला 19 वर्षीय प्रदीप अपने तीन अन्य साथियो सहित नारनौल के नजदीकी गांव हुडीना से शादी समारोह में शामिल होकर अपनी गाडी नंबर एचआर-43ई-0999 में सवार होकर अपने घर वापिस जा रहे थे। इसी दौरान जब वे गांव आनावास, के नजदीक पहुंचे तो इनकी गाड़ी ने अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी।
इस सडक दुर्घटना में प्रदीप को गंभीर रूप से चोट लगी। उसके तीनो साथियों की मौके पर मृत्यु हो गई। घायल प्रदीप को महेंद्रगढ़ के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तीनों मृतकों के शवों को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
मृतकों की पहचान गाजी गोपालपुर, थाना जाटूसाना, जिला रेवाडी के लोकेश पुत्र राजकपूर, रेवाड़ी जिले के ही जाडरा के रहने वाले कौशल पुत्र सुनील और कनीना क्षेत्र के गांव करीरा के रहने वाले मोनू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पता किया जा रहा है कि हादसे की क्या वजह रही है। अभी तक की प्राथमिक जांच में कार की गति अधिक होने और अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ है।
