महेंद्रगढ़ में जल्दी ही बनेगा महाराजा श्री अजमीढ़ देव के नाम से चौक, स्वर्णकार समाज का सपना होगा जल्द पूरा

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। स्वर्णकार संघ (रजि.) महेंद्रगढ़ के प्रधान लखीराम सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज ने जो सपना देखा था वो अब जल्दी ही पूरा होने जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि अन्य शहरों की भांति महेंद्रगढ़ शहर में भी उपयुक्त स्थान देखकर महान पराक्रमी राजा एवं स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमीढ़ देव की मूर्ति स्थापना करके 'महाराजा अजमीढ़ देव चौक' बनाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि स्वर्णकार समाज को देशभर में मान सम्मान मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ये सब महेंद्रगढ़ समाज के स्वर्णकार भाईयों की एकता और मेहनत का नतीजा है जो कि उन्होंने अपने आदि पुरुष और प्रेरणास्रोत महाराजा अजमीढ़ देव के नाम से मूर्ति स्थापना करके चौक बनाने का निर्णय लिया। आज आप सब की बदौलत महेंद्रगढ़ स्वर्णकार समाज का संगठन इतना मजबूत है कि जिसका उदाहरण पूरे देश भर में दिया जाता है और साथ में ही महेंद्रगढ़ समाज को देश और प्रदेश स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी हुई है।