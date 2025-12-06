10 मिनट का आखिरी Video: तुमने मां से बेटा छीन लिया… अनुज ने सल्फास खाकर दे दी जान
नारनौल में पत्नी से अलग होने पर अनुज नामक युवक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने वीडियो में पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नारनौल। प्यार में टूटे एक युवक की दुखद मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अटेली थाना इलाके के गुजरावास गांव के रहने वाले 24 साल के अनुज ने पत्नी से जुदाई के चलते सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। आखिरी सांस लेने से पहले उसने 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड किया।
वीडियो में वह रोते हुए अपनी पत्नी सीमा और उसके माता-पिता पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाते हुए कह रहा है, "तुम लोगों ने एक मां से बेटा छीन लिया, तुम्हें बहुत बड़ा श्राप लगेगा।"
अनुज और सीमा ने पिछले साल दिसंबर में इंटर-कास्ट मैरिज की थी। शादी के बाद वे झज्जर और फिर अटेली के पास किराए के कमरों में रहते थे। वे एक कपड़े की दुकान पर साथ काम करते थे और ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। कुछ महीने बाद जब सीमा प्रेग्नेंट हुई तो वह अपने माता-पिता के घर चली गई।
बेटी के जन्म के बाद भी वह वापस नहीं आई। यहीं से अनुज का तीन महीने का अकेलापन शुरू हुआ, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। "मैं तीन महीने से अकेला हूँ, और वह मुझे मारने के लिए घर में इधर-उधर भाग रहा है..."
वीडियो में, अनुज, जिसका दिल टूटा हुआ है, कहता है कि वह सीमा को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके घरवाले उसे भड़काते थे, कहते थे, "जब तक उसे घर नहीं ले जाते, तब तक मत जाना।" अनुज रोता है, "मैं उसे घर कैसे ले जा सकता था? मैंने अपने घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी, मुझे समय चाहिए था... तीन महीने हो गए हैं, और मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला है।"
View this post on Instagram
अनुज बताता है कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए दो बार उसके माता-पिता के घर गया, लेकिन हर बार उसे बहाने सुनने पड़े। कभी वे कहते कि सीमा बीमार है, कभी कहते कि वह रिश्तेदारों से मिलने गई है।
"अगर प्यार करने की हिम्मत नहीं थी, तो भागकर उससे शादी क्यों की?" वीडियो में अनुज फूट-फूट कर रोता है।
'माता-पिता जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता…'
वीडियो के आखिरी हिस्से में, अनुज अपने परिवार के बारे में बात करते हुए बहुत दुखी है, “दुनिया में कोई भी मुझे मेरे माता-पिता जैसा प्यार नहीं करता… मैंने उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ दिया… मैंने अपने भाई-बहनों को छोड़ दिया… मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।”
अनुज सल्फास का पैकेट दिखाते हुए कहता है, “मेरी मौत के लिए सीमा और उसके माता-पिता ज़िम्मेदार हैं… मुझे इंसाफ दिलाओ, भाइयों… उन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है।”
अस्पताल के चक्कर और आखिरकार मौत
सल्फास खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसके परिवार वाले उसे सिविल अस्पताल से एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, फिर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। खबर है कि इलाज के लिए उससे दस लाख रुपये मांगे गए थे। परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिखर चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही अनुज की मौत हो गई। अनुज की मौत से गुजरास गांव में मातम छा गया है। उसकी मां बेसुध है। परिवार और गांववालों ने पूरी घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।