संवाद सहयोगी, कनीना (महेंद्रगढ़)। कनीना बस स्टैंड पर जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन गया है, लेकिन जिम्मेदारों के पास इसका समाधान निकालने की फुर्सत नहीं है। रेवाड़ी-महेंद्रगढ़ मार्ग पर आए दिन वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं।

हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को निकलने में मशक्कत करनी पड़ती है और पैदल राहगीरों के लिए भी रास्ता पार करना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद न तो यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नियमित पुलिसकर्मियों की तैनाती है और न ही अतिक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है।

अतिक्रमण ने सड़क की चौड़ाई की कम बस स्टैंड के आसपास दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण ने सड़क की चौड़ाई कम कर दी है। पहले से व्यस्त मार्ग पर वाहनों का दबाव और अतिक्रमण मिलकर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब समस्या रोजाना सामने आ रही है तो प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा।