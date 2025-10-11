'IPS पूरन कुमार सुसाइड केस हरियाणा के लिए आत्ममंथन का विषय', कांग्रेस नेता ने रखी ये डिमांड
कांग्रेस नेता राव दान सिंह ने आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह घटना हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से दोषियों को सजा देने और निर्दोषों को बचाने का आग्रह किया। राव दान सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राव दान सिंह ने आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह घटना पूरे हरियाणा के लिए आत्ममंथन का विषय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जब इतने ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लोकप्रिय पुलिस अधिकारी को इस तरह की परिस्थितियों में अपनी जान गंवानी पड़ी।
राव दान सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में यह पहला मामला है जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने ही विभाग की दबावपूर्ण परिस्थितियों के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। किसी भी दोषी को बख्शा न जाए और साथ ही कोई निर्दोष व्यक्ति फंसाया भी न जाए। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेना चाहिए।
पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। जब प्रदेश के एक उच्च पदस्थ अधिकारी खुद को सुरक्षित नही कर पाए तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक अधिकारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
राव दान सिंह ने मांग की कि इस घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग से करवाई जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव जांच प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। उन्होंने मृतक अधिकारी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्हें न्याय दिलाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
