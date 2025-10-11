'IPS पूरन कुमार सुसाइड केस हरियाणा के लिए आत्ममंथन का विषय', कांग्रेस नेता ने रखी ये डिमांड

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राव दान सिंह ने आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यह घटना पूरे हरियाणा के लिए आत्ममंथन का विषय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जब इतने ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लोकप्रिय पुलिस अधिकारी को इस तरह की परिस्थितियों में अपनी जान गंवानी पड़ी।



राव दान सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में यह पहला मामला है जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने ही विभाग की दबावपूर्ण परिस्थितियों के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। किसी भी दोषी को बख्शा न जाए और साथ ही कोई निर्दोष व्यक्ति फंसाया भी न जाए। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेना चाहिए।