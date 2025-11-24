...तो क्या IPS अधिकारी को अभय चौटाला ने मारे थे 39 जूते? रिटायर्ड अफसर का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले के गांव शोभापुर के रहने वाले गुजरात कैडर के सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी रामसिंह यादव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दैनिक जागरण ने पूर्व आइपीएस अधिकारी से बात की तो उन्होंने पुष्टि की कि इनेलो की सरकार के दौरान उनको अभय सिंह चौटाला ने 17 दिसंबर 2003 को 39 छितर(जूते) मारे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभय सिंह चौटाला के विरोधियों ने इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित करना शुरू किया हुआ है। सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी के इस बयान ने राजनीति को गर्मा दिया है। रिटायर्ड आइपीएस अधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि 1993-94 में तत्कालीन भजनलाल सरकार उन्हें गुजरात कैडर से पांच साल के लिए डेपूटेशन पर हरियाणा लेकर आई थी। इस जुलाई 1995 में अजय सिंह चौटाला और उनके भाई अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में रास्ता रोको आंदोलन चलाया था।

इस मामले में रेलवे पुलिस ने उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में रेलवे पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों भाईयों को गिरफ्तार किया था। उस समय वह सिरसा के एसपी थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद सन 2000 में इनेलो की सरकार आ गई। सरकार आने के बाद जींद के सफीदो पुलिस थाने में उनके विरुद्ध सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई।