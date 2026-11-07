हिसार-जयपुर रोडवेज बस में कंडक्टर के बैग से मिला अवैध कट्टा, डायल 112 पर मिली सूचना; यात्रियों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नारनौल। हिसार से जयपुर जा रही एक रोडवेज बस में शुक्रवार रात बस परिचालक के पास अवैध हथियार दिखाई देने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। एक यात्री ने इसकी सूचना डायल 112 पर दे दी। पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई और तलाशी ली तो कंडक्टर के बैग से अवैध हथियार बरामद हो गया।

जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई पुलिस ने आरोपित परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच के अनुसार परिचालक हिसार से अवैध हथियार राजस्थान में किसी को सप्लाई करने के मकसद से लाया था। हालांकि पूरी जांच होने के बाद ही पूरी सच्चाई का पता चल सकेगा।

पेट्रोल पंप के पास बस को रुकवा लिया हुआ यूं कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिली कि बस में एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है। सूचना मिलते ही नारनौल पुलिस की गाड़ियों ने रोडवेज बस का पीछा किया और सिंघाना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास बस को रुकवा लिया। पुलिस ने तुरंत बस की तलाशी शुरू कर दी।