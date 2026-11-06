नारनौल में चल रहा मिलावट का खेल, ₹100 किलो बिक रहा नकली पनीर; सेहत से खिलवाड़ पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। अटेली शहर में मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल किस कदर चल रहा है, इसका अंदाजा 100 रुपये किलो बिक रहे पनीर से लगाया जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आने वाले कुछ युवक शहर की दुकानों पर बेहद कम कीमत में पनीर बेचने पहुंच रहे हैं।

पनीर का भाव सुनकर ही उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर 100 रुपये किलो में बिकने वाले पनीर में दूध की कितनी मात्रा होगी और इसे तैयार करने में किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जांच का विषय है।

हाल ही में कुछ दुकानदारों ने ऐसे ही एक मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़ लिया, जो दुकानों पर पनीर बेचने पहुंचा था। दुकानदारों ने युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि भविष्य में वह इस प्रकार का पनीर बेचने के लिए क्षेत्र में न आए।

बिक्री पर निगरानी को लेकर उठे सवाल हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी शहर में इस तरह की बिक्री पर प्रभावी निगरानी को लेकर सवाल बने हुए हैं। फूड सेफ्टी अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के पास लाइसेंस होना जरूरी है।