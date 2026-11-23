संवाद सहयोगी, मंडी अटेली (महेंद्रगढ़)। बाजरा खरीद और भावांतर भरपाई योजना के भुगतान को लेकर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान नेता एवं समाजसेवी वीरेंद्र लांबा ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के खातों में अब तक भावांतर राशि नहीं पहुंची है, जबकि किसानों को इसका भुगतान काफी पहले हो जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री स्वयं 15 नवंबर के बाद भावांतर राशि किसानों के खातों में डालने की बात कह रहे थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में किसान अपने खातों में राशि आने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार की ओर से भुगतान की समय सीमा बताई गई थी तो अब तक राशि जारी क्यों नहीं की गई? वीरेंद्र लांबा ने बाजरा खरीद व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, उनमें से कई किसानों का बाजरा अभी तक नहीं खरीदा गया है।

मंडियों के चक्कर काट रहे किसान किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान अपनी फसल तैयार करने में दिन-रात मेहनत करता है, वहीं दूसरी तरफ उपज बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उसे इंतजार करना पड़ रहा है।