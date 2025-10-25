क्या है हरियाणा सीडी कांड, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की बढ़ी मुसीबत; चार्जशीट कोर्ट में पेश

जागरण संवाददाता, नारनौल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की 12 साल बाद मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। पलवल की 30 एकड़ जमीन की सीएलयू के लिए पैसों की डिमांड के मामले में किए गए स्टिंग आपरेशन को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। राव नरेंद्र सिंह को न्यायालय में पेश होना होगा। यहां बता दें कि इनेलो ने राव नरेंद्र सिंह की पिछले दिनों चंडीगढ़ में सीडी जारी की थी और इनेलो नेता ने बाकायदा इस मामले में पत्रकार वार्ता भी की थी। एसीबी ने यह चार्जशीट बृहस्पतिवार को पेश की है।

राव नरेंद्र सिंह पर आरोप है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने पलवल की 30 एकड़ जमीन की सीएलयू के बदले 50 करोड़ रुपयों की मांग की थी। 2013 में धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने राव नरेंद्र सिंह का स्टिंग आपरेशन कर लिया था। 2016 में इस मामले में एफआआर दर्ज हो गई थी। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने लोकायुक्त को शिकायत की थी।

लोकायुक्त ने इसकी जांच आइपीएस अधिकारी वी कामराज को सौंपी थी। आइपीएस अधिकारी ने जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंप दी थी। इसके बाद लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य सचिव के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम को जांच सौंपी थी। यह जांच पूरी होने पर ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश कर दी है। अब न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

चार्जशीट गोपनीय इस मामले में पता चला है कि फिलहाल चार्जशीट से संबंधित फाइल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास है। यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि इस मामले को वह खुद देखेंगे या अन्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। चार्जशीट कितने पेज की है और इसमें क्या आरोप हैं, इसको लेकर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से चार्जशीट लेने के लिए आवेदन अभी नहीं किया गया है। संभवत: शनिवार को इस पर आवेदन किया जाएगा।