Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी, महिला बनकर भाग रहा था गोदारा गैंग का शूटर; लहंगा-लुगड़ी में पकड़ी गई पिस्टलें

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस ने गोदारा गैंग के एक शूटर को फिल्मी अंदाज़ में गिरफ्तार किया। वह महिला के वेश में लहंगा-लुगड़ी पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्टलें बरामद की। यह शूटर कई आपराधिक मामलों में शामिल है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया गोदारा गैंग का शूटर।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जिले की सीमा से सटे राजस्थान के बहरोड़ इलाके में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ बटार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का तरीका इतना फिल्मी था कि पुलिस भी कुछ पल के लिए चौंक गई। दरअसल, यह बदमाश महिला बनकर फरारी काट रहा था, लहंगा-लुगड़ी पहनकर खुद को बचाने की कोशिश में था। लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी सारी चालाकी धरी रह गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल पुलिस टीम को उसकी चाल-ढाल देखकर शक हो गया, और जब तलाशी ली गई तो लहंगे के अंदर से तीन देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि पनियाला थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव निवासी अभिषेक उर्फ बटार लंबे समय से फरार चल रहा था और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था।

    25 हजार का इनामी बदमाश है अभिषेक

    कोटपूतली- बहरोड़ एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि आरोपित अभिषेक उर्फ बटार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वह रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है और राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभिषेक को उसी के वेशभूषा में, यानी महिलाओं के कपड़ों में ही, शहर में जुलूस निकालकर परेड कराई, ताकि अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सके कि चाहे जितनी चालाकी कर लो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है।

    जानकारी के मुताबिक, अभिषेक पर महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में तीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धारा 285, 120-बी, 34 भादस तथा 54, 25, 59 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस 2022 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 316(2) व 318(4) के तहत दो और मामले दर्ज हैं।

    साथियों की तलाश में जुटी पुलिस

    वहीं, राजस्थान के कोटपूतली थाना क्षेत्र में भी उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह किन लोगों के साथ मिलकर वारदात की योजना बना रहा था और उसके पास मिले हथियार कहां से आए। सूत्रों के अनुसार, बटार हाल ही में हरियाणा और राजस्थान सीमा क्षेत्र में किसी नई वारदात की तैयारी में था।

    बता दें कि कोटपूतली- बहरोड़ पुलिस की ओर से लगातार अंतरराज्यीय गैंग के गुर्गों की लगातार गिरफ्तारी का जा रही है। हाल ही में लारेंस विश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य जिले के नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के कालबा गांव निवासी संदीप जाट को दीपावली से एक दिन पूर्व राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था।