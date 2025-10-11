Mahendragarh News: स्कूटी पर बाल्टी से मिले चार कछुए, पुलिस ने वाइल्ड लाइफ विभाग को सौंपे
नांगल चौधरी में एक किड्स स्कूल के बाहर स्कूटी से चार कछुए बरामद हुए। स्कूल संचालक की सूचना पर पुलिस ने कछुओं को वाइल्ड लाइफ विभाग को सौंप दिया। स्कूटी पर रखी बाल्टी में कछुए पाए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तस्करी की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। गांव कांवी मोड़ के पास नेशनल हाईवे नंबर 148 बी पर एक किड्स स्कूल के बाहर खड़ी स्कूटी से चार कछुए बरामद किए गए। स्कूल संचालक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कछुओं को अपने कब्जे में लेकर वाइल्ड लाइफ विभाग को सौंप दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
किड्स स्कूल के संचालक देवेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल के बाहर राजस्थान नंबर की एक स्कूटी काफी देर से खड़ी थी। स्कूटी पर रखी बाल्टी देखकर उसे शक हुआ। जब वह पास गया तो देखा कि बाल्टी में पानी भरा हुआ था और उसमें चार जीवित कछुए रखे हुए थे। उसने तुरंत डायल 112 और नांगल चौधरी थाना पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर को भी मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बाल्टी सहित कछुओं को अपने कब्जे में लेकर विभाग को सौंप दिया। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर चरण सिंह ने बताया कि नांगल चौधरी थाने से सूचना मिलने के बाद उन्होंने मौके पर जाकर कछुओं को अपने अधीन ले लिया है। जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि स्कूटी से एक बैग भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ कागजात मिले हैं। पुलिस स्कूटी नंबर और बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर मालिक की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये कछुए अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। जांच पूरी होने के बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।