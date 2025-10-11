Narnaul News: बाइक सवार युवक ने बुजुर्ग को साइकिल सहित 50 मीटर तक घसीटकर ले गए, मौत

संवाद सूत्र, अटेली मंडी। नारनौल-रेवाड़ी रोड पर गुर्जरवास को जाने वाले मार्ग पर शनिवार देर शाम बाइक और साइकिल के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में साइकिल सवार बुजुर्ग राजकमल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि बाइक सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को करीब 50 मीटर तक घसीट दिया और इस वजह से सड़क ही लहूलुहान हो गई। मृतक राजकमल (68) अटेली शहर का ही रहने वाला है। बाइक चालक युवक भी अटेली के ही रहने वाले हैं और दोनों युवक भी घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना में अटेली का रिंकू और राहुल घायल हुए हैं। दोनों युवक नारनौल के निजी स्कूल में कार्य कर शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे अटेली लौट रहे थे। दोनों को उपचार के लिए अटेली के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उधर मृतक राजकमल का शव भी अस्पताल में रखा गया है। रात्रि होने की वजह से शव का पोस्टमार्टम शनिवार की बजाए रविवार को किया जाएगा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है।