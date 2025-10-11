Language
    Narnaul News: बाइक सवार युवक ने बुजुर्ग को साइकिल सहित 50 मीटर तक घसीटकर ले गए, मौत

    By Balwan Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    अटेली मंडी के पास नारनौल-रेवाड़ी रोड पर बाइक और साइकिल की टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बाइक सवार युवक ने बुजुर्ग को 50 मीटर तक घसीटा। मृतक अटेली शहर का ही रहने वाला था। घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीखे मोड़ के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है।

    नारनौल में सड़क हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत।

    संवाद सूत्र, अटेली मंडी। नारनौल-रेवाड़ी रोड पर गुर्जरवास को जाने वाले मार्ग पर शनिवार देर शाम बाइक और साइकिल के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में साइकिल सवार बुजुर्ग राजकमल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि बाइक सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को करीब 50 मीटर तक घसीट दिया और इस वजह से सड़क ही लहूलुहान हो गई। मृतक राजकमल (68) अटेली शहर का ही रहने वाला है। बाइक चालक युवक भी अटेली के ही रहने वाले हैं और दोनों युवक भी घायल हो गए।

    घटना में अटेली का रिंकू और राहुल घायल हुए हैं। दोनों युवक नारनौल के निजी स्कूल में कार्य कर शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे अटेली लौट रहे थे। दोनों को उपचार के लिए अटेली के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उधर मृतक राजकमल का शव भी अस्पताल में रखा गया है। रात्रि होने की वजह से शव का पोस्टमार्टम शनिवार की बजाए रविवार को किया जाएगा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है।

    तीखा मोड़ होने की वजह से हुआ हादसा

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अटेली शहर में नारनौल-रेवाड़ी रोड पर गुर्जवास को जाने वाले मार्ग के लिए तीखा मोड़ बना हुआ है। इस मोड़ पर वाहन दिखाई नहीं देने की वजह से हादसे का अंदेशा बना रहता है। यह हादसा भी इसी वजह से होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की जांच में सही जानकारी मिल सकेगी।