Narnaul Accident: स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर ही मौत
शनिवार रात नारनौल में एक दर्दनाक हादसे में स्कार्पियो ने बाइक सवार सब्जी विक्रेता राजकुमार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कचहरी मोड़ पर हुई जब राजकुमार काम से लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसका पैर कट गया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नारनौल। शनिवार रात करीब सवा नौ बजे रेहड़ी पर सब्जी बेचने का कार्य समाप्त कर घर लौट रहे बाइक सवार व्यक्ति को एक स्कारपियो चालक ने बुरी तरह से कुचल दिया। गाड़ी बाइक चालक के पैरों के ऊपर से निकल गई और उसका पैर कटकर अलग हो गया।
बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर बुरी तरह से खून बिखर गया। आस-पास के लोगों ने स्कारपियो चालक को काबू कर लिया, लेकिन मौका देखकर वह भागने में कामयाब हो गया।
मृतक राजकुमार (53) नारनौल में नई कचहरी के पीछे रहता था और वह महेंद्रगढ़ रोड पर रेहड़ी वाले के यहां नौकरी कर फल सब्जियां बेचने का कार्य करता था। शनिवार रात को काम समाप्त कर अपने घर जाने के लिए बाइक पर रवाना हुआ था। जैसे ही वह महेंद्रगढ़ रोड पर कचहरी मोड़ पर पहुंचा तो महेंद्रगढ़ की ओर से तेज गति से दौड़ती हुई आई स्कारपियो गाड़ी ने उसे सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी बाइक सवार के पैर के ऊपर से निकल गई।
मृतक का पैर कट गया और उसका धड़ भी बुरी तरह से कुचला गया। आस-पास के लोगों ने गाड़ी चालक को काबू कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन इस बीच चालक मौका देखकर भागने में कामयाब हो गया। सूचना मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है।
रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और अंतिम संस्कार होगा । पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि स्कारपियो गाड़ी के ओवर स्पीड के पहले भी चार चालान हो चुके हैं।
