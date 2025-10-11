Narnaul Accident: स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, नारनौल। शनिवार रात करीब सवा नौ बजे रेहड़ी पर सब्जी बेचने का कार्य समाप्त कर घर लौट रहे बाइक सवार व्यक्ति को एक स्कारपियो चालक ने बुरी तरह से कुचल दिया। गाड़ी बाइक चालक के पैरों के ऊपर से निकल गई और उसका पैर कटकर अलग हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर बुरी तरह से खून बिखर गया। आस-पास के लोगों ने स्कारपियो चालक को काबू कर लिया, लेकिन मौका देखकर वह भागने में कामयाब हो गया। मृतक राजकुमार (53) नारनौल में नई कचहरी के पीछे रहता था और वह महेंद्रगढ़ रोड पर रेहड़ी वाले के यहां नौकरी कर फल सब्जियां बेचने का कार्य करता था। शनिवार रात को काम समाप्त कर अपने घर जाने के लिए बाइक पर रवाना हुआ था। जैसे ही वह महेंद्रगढ़ रोड पर कचहरी मोड़ पर पहुंचा तो महेंद्रगढ़ की ओर से तेज गति से दौड़ती हुई आई स्कारपियो गाड़ी ने उसे सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी बाइक सवार के पैर के ऊपर से निकल गई।

मृतक का पैर कट गया और उसका धड़ भी बुरी तरह से कुचला गया। आस-पास के लोगों ने गाड़ी चालक को काबू कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन इस बीच चालक मौका देखकर भागने में कामयाब हो गया। सूचना मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है।