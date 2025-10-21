Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पूर्व विधायक राव दान सिंह का भाजपा पर हमला, हरियाणा को विकास से भटकाया; राजनीति भी हुई दिशाहीन

    By Mohan Lal Agarwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    पूर्व विधायक राव दान सिंह ने भाजपा पर हरियाणा को विकास से भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में विफल रही है, जिससे राज्य की प्रगति धीमी हो गई है। राव दान सिंह ने हरियाणा की राजनीति को दिशाहीन बताते हुए राजनीतिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दानसिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, महेंद्रगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राव दान सिंह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में प्रदेश की जनता ने विकास की बजाय पिछड़ापन ही देखा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश और रोजगार देने में देश में नंबर, 1 राज्य माना जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान से लेकर नौजवान तक हर कोई सरकार की नीतियों से त्रस्त है।

    राव दान सिंह अपने सिगड़ी स्थित फार्म हाउस पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और विकास के ढांचे – तीनों को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, नशे की बढ़ती समस्या, चौपट कानून-व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा की कथनी और करना में फर्क

    पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि महेंद्रगढ़ जिला विकास के मामले में पूरी तरह उपेक्षित रहा है। यहां न तो कोई बड़ा उद्योग लगा, न नई सड़कों का निर्माण हुआ और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। गांवों में नालियां, सड़कें और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महेंद्रगढ़ को विकास के नक्शे से लगभग गायब कर दिया है।

    राव दान सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। जो पार्टी विकास और सुशासन के नाम पर सत्ता में आई थी, आज वही सरकार घोटालों, असमानता और बेरोजगारी की प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और कांग्रेस ही हरियाणा को फिर से विकास की राह पर ले जा सकती है।

    उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार आने पर किसानों, नौजवानों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के हित में नीतियां बनेंगी, ताकि हरियाणा एक बार फिर “नंबर 1 प्रदेश” बन सके। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।