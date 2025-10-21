पूर्व विधायक राव दान सिंह का भाजपा पर हमला, हरियाणा को विकास से भटकाया; राजनीति भी हुई दिशाहीन

संवाद सहयोगी, जागरण, महेंद्रगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राव दान सिंह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन सालों में प्रदेश की जनता ने विकास की बजाय पिछड़ापन ही देखा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, निवेश और रोजगार देने में देश में नंबर, 1 राज्य माना जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान से लेकर नौजवान तक हर कोई सरकार की नीतियों से त्रस्त है।



राव दान सिंह अपने सिगड़ी स्थित फार्म हाउस पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और विकास के ढांचे – तीनों को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, नशे की बढ़ती समस्या, चौपट कानून-व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है।

भाजपा की कथनी और करना में फर्क पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि महेंद्रगढ़ जिला विकास के मामले में पूरी तरह उपेक्षित रहा है। यहां न तो कोई बड़ा उद्योग लगा, न नई सड़कों का निर्माण हुआ और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। गांवों में नालियां, सड़कें और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महेंद्रगढ़ को विकास के नक्शे से लगभग गायब कर दिया है।

राव दान सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। जो पार्टी विकास और सुशासन के नाम पर सत्ता में आई थी, आज वही सरकार घोटालों, असमानता और बेरोजगारी की प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और कांग्रेस ही हरियाणा को फिर से विकास की राह पर ले जा सकती है।