'जूते से नहीं, छित्तर से मारा था', माफी मांगते ही पूर्व IPS राम सिंह ने लिया चौंकाने वाला यू-टर्न

जागरण संवाददाता, नारनौल। पूर्व IPS अधिकारी राम सिंह यादव INLD सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के दबाव में आ गए हैं। उन्होंने चौटाला से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है और उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था। इंटरनेट पर प्रसारित पॉडकास्ट में पिछले अनुभव शेयर किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को प्रसारित वीडियो में पूर्व IPS अधिकारी ने न केवल माफी मांगी बल्कि यह भी दावा किया कि उन्होंने उन्हें जूते से नहीं मारा। दैनिक जागरण ने जब इस वीडियो के बारे में पूर्व IPS अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि वीडियो एडिट किया गया है।

उन्होंने कहा कि उनका पूरा बयान यह था कि अभय सिंह चौटाला ने उन्हें जूते से नहीं, बल्कि स्पैचुला से मारा था। प्रसारित वीडियो से लगता है कि पूर्व IPS अधिकारी ने स्पैचुला वाले मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि चौटाला एक अच्छे राजनेता हैं और वह उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।

इस बीच, उनकी पत्नी पूर्व जज अनुपमा यादव ने फोन पर बात की और सर्कुलेट हो रहे वीडियो को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। गौरतलब है कि महेंद्रगढ़ जिले के शोभापुर गांव के रहने वाले पूर्व IPS ऑफिसर राम सिंह ने नवंबर में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा था कि अभय सिंह चौटाला ने उनकी सरकार के दौरान 39 मारपीट की थी।

अभय चौटाला इस बात से नाराज थे कि जब वे सिरसा के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, तो उन्होंने रेलवे पुलिस में दर्ज एक केस में अभय सिंह चौटाला और उनके भाई अजय सिंह चौटाला को लोकल पुलिस ऑफिसर बताकर गिरफ्तार करने में मदद की थी।