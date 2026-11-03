नारनौल में शराब कारोबारी अंकुश गोयल के घर ED की रेड, गैंगस्टर चीकू से कनेक्शन की जांच

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के नारनौल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने गुरुनानक पुरा मोहल्ला स्थित प्रसिद्ध शराब व्यापारी अंकुश गोयल के निवास पर छापा मारा। दो गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम सुबह नौ बजे से लगातार दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच में जुटी है।

2025 के एक मामले में भी आया था नाम शुरुआती जानकारी के अनुसार, शराब कारोबारी का संपर्क गैंगस्टर चीकू से होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा साल 2025 में गुरुग्राम में पकड़ी गई अवैध विदेशी शराब के मामले से भी इस कार्रवाई के तार जुड़ते दिख रहे हैं। व्यापारी का मुख्य कारोबार गुरुग्राम में भी फैला हुआ है।