हरियाणा के इस गांव में डीजे और मृत्युभोज पर प्रतिबंध, लड़कियों की शादी में सिर्फ एक रुपया खर्च करने का फैसला

जागरण संवाददाता, नांगल चौधरी। गांव आंतरी में सर्व समाज के ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन रमाकांत शंकर ने की। बैठक में समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई।

इसके बाद आयोजित समारोह में गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। फिजूलखर्ची रोकने के लिए मृत्युभोज व कुआं पूजन पर भी रोक लगाई गई। लड़कियों की शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर चर्चा करते हुए मात्र एक रुपये में लड़कियों की शादी करने पर सहमति बनी।

आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज अब बदलाव की मांग कर रहा है। हमें आयोजनों पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोककर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि गांव, समाज व परिवार तरक्की कर सकें।