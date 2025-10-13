Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के इस गांव में डीजे और मृत्युभोज पर प्रतिबंध, लड़कियों की शादी में सिर्फ एक रुपया खर्च करने का फैसला

    By Vipin Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    नांगल चौधरी के गांव आंतरी में ग्रामीणों की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और मृत्युभोज व कुआं पूजन पर रोक लगी। लड़कियों की शादी मात्र एक रुपये में करने और दहेज मुक्त विवाह का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने फिजूलखर्ची रोककर शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। नियमों का उल्लंघन करने पर सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    नांगल चौधरी के गांव आंतरी में ग्रामीणों की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

    जागरण संवाददाता, नांगल चौधरी। गांव आंतरी में सर्व समाज के ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन रमाकांत शंकर ने की। बैठक में समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से चर्चा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद आयोजित समारोह में गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। फिजूलखर्ची रोकने के लिए मृत्युभोज व कुआं पूजन पर भी रोक लगाई गई। लड़कियों की शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर चर्चा करते हुए मात्र एक रुपये में लड़कियों की शादी करने पर सहमति बनी।

    आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज अब बदलाव की मांग कर रहा है। हमें आयोजनों पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोककर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि गांव, समाज व परिवार तरक्की कर सकें।

    बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी उपस्थित लोगों ने सहमति जताई। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे समाज से बाहर माना जाएगा।