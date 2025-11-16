Language
    गाड़ी खराब होने का नाटक कर घरों में घुसता था, भिवानी का आदतन अपराधी पवन सिलेंडर चोरी में गिरफ्तार

    By Balwan Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:20 PM (IST)

    कनीना पुलिस ने पवन नामक एक शातिर सिलेंडर चोर को गिरफ्तार किया है। वह गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर घरों में घुसता और पेचकश मांगने के बहाने सिलेंडर चुरा लेता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गाड़ी और 10 सिलेंडर बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

    संवाद सहयोगी, कनीना। गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर घर में घुसकर पेचकश वगैरह मांगने के बहाने घर से सिलेंडर चोरी करने वाले आरोपी पवन वासी भिवानी को थाना सदर कनीना की पुलिस टीम ने कनीना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ में उसके पास से एक गाड़ी बरामद की और 10 सिलेंडर बरामद किए।

    आरोपित ने कनीना क्षेत्र में 3 घरों से सिलेंडर चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था, आरोपित गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर घर में घुसता, पेचकश इत्यादि मांगता और सिलेंडर लेकर चला जाता। पुलिस ने पता लगाया कि आरोपित के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी के करीब 16 मामले दर्ज हैं। आरोपित को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    शिकायतकर्ता गांव उच्चत की सुंदर देवी ने थाना सदर कनीना में दी शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को समय करीब 12 बजे एक सफेद गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी, उसमें से एक आदमी आया और कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई, एक बार पेचकश दे दो।

    वह पेचकश लाने के लिए कमरे के अन्दर चली गई। वह आदमी रसोई के पास से गैस सिलेंडर लेकर अपनी गाड़ी में रखकर भाग गया। जब वह बाहर आई तो गैस सिलेंडर रसोई के पास नहीं मिला। आरोपित ने ऐसे ही दो अन्य घरों से सिलेंडर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।