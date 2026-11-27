जागरण संवाददाता, नारनौल। करीब साढ़े तीन दशक पहले बने आवासीय क्वार्टरों में अब समय के साथ आई टूट-फूट को दूर करने की तैयारी है। बाबा खेतानाथ (बीकेएन) राजकीय पालिटेक्निक में वर्ष 1992 में बनाए गए 59 आवासीय क्वार्टरों की विशेष मरम्मत पर 42.36 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

विशेष मरम्मत करवाने की तैयारी की इनमें संस्थान के प्रिंसिपल आवास सहित स्टाफ सदस्यों के रहने के लिए बनाए गए क्वार्टर शामिल हैं। खास बात यह है कि इन भवनों की हर साल सामान्य मरम्मत तो होती रही, लेकिन कई क्वार्टरों के खिड़की-दरवाजे खराब हो चुके हैं। अब विभाग ने नियमित रखरखाव से आगे बढ़कर विशेष मरम्मत करवाने की तैयारी की है।

वार्षिक मरम्मत के बावजूद कई जगह समस्याएं करीब 34 साल पुराने इन आवासों में लंबे समय से कर्मचारी और अधिकारी रहते आए हैं। लगातार उपयोग और समय के प्रभाव से भवनों के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है। वार्षिक मरम्मत के बावजूद कई जगह समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में अब विशेष बजट से आवासीय परिसर की स्थिति सुधारने की योजना बनाई गई है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के नारनौल डिवीजन ने इसके लिए 42 लाख 36 हजार 133 रुपये का टेंडर जारी किया है।