हरियाणा सरकार ने अटेली क्षेत्र को दी सौगात, 7.42 करोड़ से इलाके में बनेंगी नई सड़कें

संवाद सहयोगी, अटेली। हरियाणा सरकार ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए नई सड़कों की सौगात दी है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 7.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनका निर्माण अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन सड़कों से दर्जनों गांवों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि धनौंदा से सीहोर तथा सुंदरह से बवानियां तक नई सड़क का निर्माण होगा। इन दोनों सड़कों के निर्माण पर कुल 430.13 लाख रुपए खर्च होंगे। इन मार्गों के विकसित होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को जिला मुख्यालयों, सरकारी कार्यालयों, बाजारों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में अधिक सुविधा होगी।

इसी प्रकार पोता (पीडब्ल्यूडी रोड) से बाबा कौशल दास मंदिर तथा पोता से उच्चत तक नई सड़क का निर्माण कार्य शामिल है। इन दोनों प्रस्तावित सड़कों के लिए लगभग 312 लाख लागत निर्धारित की गई है। यह सड़कें धार्मिक स्थलों, कृषि भूमि और ग्रामीण बस्तियों को आपस में जोड़ेंगी जिससे आवागमन में तेजी आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास की मजबूत कड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ढांचागत परियोजनाओं के पूरे होने के बाद लोगों के समय की बचत होगी, कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति मिलेगी।