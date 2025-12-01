Language
    हरियाणा सरकार ने अटेली क्षेत्र को दी सौगात, 7.42 करोड़ से इलाके में बनेंगी नई सड़कें

    By Balwan Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने अटेली विधानसभा क्षेत्र में 7.42 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें बनाने की घोषणा की है। इन सड़कों के निर्माण से दर्जनों गांवों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, अटेली। हरियाणा सरकार ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए नई सड़कों की सौगात दी है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 7.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनका निर्माण अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन सड़कों से दर्जनों गांवों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

    उन्होंने बताया कि धनौंदा से सीहोर तथा सुंदरह से बवानियां तक नई सड़क का निर्माण होगा। इन दोनों सड़कों के निर्माण पर कुल 430.13 लाख रुपए खर्च होंगे। इन मार्गों के विकसित होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को जिला मुख्यालयों, सरकारी कार्यालयों, बाजारों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में अधिक सुविधा होगी।

    इसी प्रकार पोता (पीडब्ल्यूडी रोड) से बाबा कौशल दास मंदिर तथा पोता से उच्चत तक नई सड़क का निर्माण कार्य शामिल है। इन दोनों प्रस्तावित सड़कों के लिए लगभग 312 लाख लागत निर्धारित की गई है। यह सड़कें धार्मिक स्थलों, कृषि भूमि और ग्रामीण बस्तियों को आपस में जोड़ेंगी जिससे आवागमन में तेजी आएगी।

    स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास की मजबूत कड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ढांचागत परियोजनाओं के पूरे होने के बाद लोगों के समय की बचत होगी, कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति मिलेगी।

    मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करवाने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विशेष कर दक्षिणी हरियाणा में कई हाईवे का निर्माण हुआ है।