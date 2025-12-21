Narnaul News: अटेली के किसानों के लिए राहत भरी खबर, माइनर के चौड़ीकरण से सिंचाई में होगा बड़ा फायदा 

संवाद सहयोगी, मंडी अटेली। अटेली क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सिंचाई विभाग की ओर से गांव नावदी, रामपुरा, कांटी, खेड़ी सुजापुर, चंदपुरा, सलीमपुर बिहाली, गनियार, बजाड़, नांगल और तोबड़ा क्षेत्र के गांवों से होकर गुजरने वाली माइनर के चौड़ीकरण की योजना तैयार की गई है। विभाग ने इस कार्य के लिए करीब 34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। जैसे ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलेगी, मौके पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि लंबे समय से इन गांवों के किसान माइनर की क्षमता बढ़ाने और चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। माइनर संकरी होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता था, जिससे बड़ी संख्या में किसान सिंचाई से वंचित रह जाते थे। इस समस्या को लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार आवाज उठाई गई। दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिसके बाद विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया।

नावदी निवासी समाजसेवी अशोक नावदी ने इस योजना के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र का, क्षेत्रीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह तथा हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मीडिया और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका के कारण ही किसानों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होती नजर आ रही है।

माइनर के चौड़ीकरण से क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसान समय पर फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। सिंचाई विभाग के अनुसार, इस माइनर की जल वहन क्षमता बढ़ने से करीब 3781 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि पानी की कमी के कारण होने वाले विवादों में भी कमी आएगी।

किसानों को ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, जिससे बिजली और डीजल की भी बचत होगी। इस संबंध में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सचिन जैन ने बताया कि चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा चुका है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया जाएगा।