    अटाली कस्बे में इस जगह पर पैदल चलने वालों के लिए खतरा, अगर नहीं किया गया यह काम तो जाएगी लोगों की जान!

    By Vipin Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:17 PM (IST)

    अटेली कस्बे में रेलवे अंडरपास पर पैदल यात्री क्रॉसिंग न होने से लोग जोखिम में हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जान हथेली पर रखकर इसे पार करते हैं। बारिश में जलभराव से स्थिति और भी खराब हो जाती है। निवासियों ने रेलवे विभाग से कई बार शिकायत की है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे जल्द सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

    अटेली कस्बे में रेलवे अंडरपास पर पैदल यात्री क्रॉसिंग न होने से लोग जोखिम में हैं।

    जागरण संवाददाता, मंडी अटाली। कस्बे की सबसे बड़ी समस्या रेलवे अंडरपास पर पैदल यात्री क्रॉसिंग का न होना है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रोजाना जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है, जब जलभराव के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है।

    स्थानीय लोग वर्षों से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण पैदल यात्री क्रॉसिंग का निर्माण नहीं हो पाया है। निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे कई बार रेलवे अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायत दे चुके हैं।

    अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कस्बेवासियों ने बताया कि अंडरपास की दीवार के साथ कॉरिडोर में पैदल यात्री क्रॉसिंग का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन रेलवे परिसर में पैदल यात्री क्रॉसिंग का निर्माण अभी तक लंबित है।

    नतीजतन, लोग रोजाना जोखिम उठाकर अंडरपास पार करते हैं। अटाली निवासी वेद प्रकाश बताते हैं कि बरसात के मौसम में जलभराव के कारण अंडरपास तालाब बन जाता है। ऐसे में न केवल पैदल यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि दोपहिया वाहन सवार भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। यहां आए दिन बड़ी-छोटी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला है।

    महिलाओं ने बताया कि बच्चे स्कूल जाते समय रोज़ाना इसी अंडरपास से गुज़रने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरा होने से उनके कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं, वहीं बुजुर्गों को बाहर निकलने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कस्बे के एक बुजुर्ग नरेंद्र ने नाराजगी जताते हुए कहा, "यहाँ आए दिन लोगों की जान जा रही है, फिर भी रेलवे विभाग खामोश है।"

    स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से जल्द से जल्द अंडरपास में एक सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि जनता को इस समस्या से राहत मिल सके।