सुषमा स्वराज और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025-26: 15 दिसंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नारनौल। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार व राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025-26 के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए योग्यता एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए उपयुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए पांच लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार व प्रशस्ति पत्र, एएनएम/नर्स/ महिला एमपीडब्ल्यू के लिए 21 हजार व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।