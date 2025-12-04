सुषमा स्वराज और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025-26: 15 दिसंबर तक करें आवेदन

Language
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार व राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025-26 के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए योग्यता एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

    यह जानकारी देते हुए उपयुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए पांच लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार व प्रशस्ति पत्र, एएनएम/नर्स/ महिला एमपीडब्ल्यू के लिए 21 हजार व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

    वहीं महिला खिलाड़ी के लिए 21 हजार व प्रशस्ति पत्र, सरकारी कर्मचारी के लिए 21 हजार व प्रशस्ति पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 21 हजार व प्रशस्ति पत्र तथा महिला उद्यमी के लिए 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।