महेंद्रगढ़: जिले के पांच डाकघरों में आधार अपडेट की सुविधा शुरू, जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

जागरण संवाददाता, नारनौल। आधार कार्ड में संशोधन या आवश्यक जानकारी अपडेट करवाने के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। डाक विभाग की ओर से महेंद्रगढ़ जिले के पांच डाकघरों में आधार अपडेटेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

इन केंद्रों पर नागरिक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आधार से संबंधित आवश्यक अपडेट करवा सकेंगे। मुख्य पोस्टमास्टर ब्रह्म प्रकाश यादव ने बताया कि नारनौल मुख्य डाकघर मंडल के अंतर्गत नारनौल मुख्य डाकघर सहित चार उपडाकघरों में यह सुविधा दी जा रही है।

इनमें नांगल चौधरी उपडाकघर, पुरानी कचहरी नारनौल, अटेली मंडी उपडाकघर और महेंद्रगढ़ उपडाकघर शामिल हैं। सभी पांचों केंद्रों पर आधार अपडेटेशन के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इन पांच स्थानों पर मिलेगी सुविधा आधार अपडेट करवाने के लिए नागरिक नारनौल मुख्य डाकघर, नांगल चौधरी उपडाकघर, पुरानी कचहरी नारनौल, अटेली मंडी उपडाकघर और महेंद्रगढ़ उपडाकघर में पहुंच सकते हैं। सभी केंद्रों पर निर्धारित समय के दौरान आधार अपडेटेशन का कार्य किया जाएगा।

शिकायत के लिए दो मोबाइल नंबर जारी मुख्य पोस्टमास्टर ब्रह्म प्रकाश यादव ने बताया कि आधार अपडेटेशन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होने पर नागरिक संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नारनौल मुख्य डाकघर में आधार से संबंधित समस्या या शिकायत के लिए पोस्टमास्टर के मोबाइल नंबर 9813218388 पर संपर्क किय जा सकता है।