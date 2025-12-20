कुरुक्षेत्र: अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, नहीं हुई शिनाख्त

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिपली में वीटा बूथ के पास शुक्रवार सुबह एक अज्ञात शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नही हो सकी। पुलिस ने शव को एलएनजेपी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की प्राथमिक जांच में लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मृतक की मौत हुई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली ताकि टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन कोहरे के कारण सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखाई दिया।