कुरुक्षेत्र: अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, नहीं हुई शिनाख्त
कुरुक्षेत्र के पिपली में वीटा बूथ के पास एक अज्ञात शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। शव को एलएनज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिपली में वीटा बूथ के पास शुक्रवार सुबह एक अज्ञात शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नही हो सकी। पुलिस ने शव को एलएनजेपी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है।
पुलिस की प्राथमिक जांच में लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मृतक की मौत हुई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली ताकि टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन कोहरे के कारण सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखाई दिया।
थाना सदर थानेसर से जांच अधिकारी एएसआइ सुधीर ने बताया कि मृतक के सिर पर चोट और शरीर पर घसीट के निशान हैं, जिससे ये लग रहा है कि उसकी मौत किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। उन्होंने बताया कि 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
