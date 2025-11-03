Language
    कुरुक्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, एक की मौत और 4 घायल

    By Dushyant Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मृतक की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है।

    दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक मौत, चार घायल।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद के गांव कलसाना के पास शनिवार देर रात हुई दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान गांव मुगल माजरा निवासी 36 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में हई है।

    घायलों को पुलिस और लोगों की मदद से अस्पताल जहां भेजा गया। वहां पर चिकित्सकों ने अशोक कुमार को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात गांव कलसाना के पास दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गईं।

    एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर दो लोग थे। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार पांचों लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य चार की हालत स्थिर बताई जा रही है।

    थाना शाहाबाद से गजराज ने बताया कि हादसे में कुल पांच लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। मृतक के भाई मनीष कुमार की शिकायत पर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।