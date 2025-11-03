कुरुक्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत, एक की मौत और 4 घायल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद के गांव कलसाना के पास शनिवार देर रात हुई दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान गांव मुगल माजरा निवासी 36 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में हई है।

घायलों को पुलिस और लोगों की मदद से अस्पताल जहां भेजा गया। वहां पर चिकित्सकों ने अशोक कुमार को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात गांव कलसाना के पास दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गईं।

एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर दो लोग थे। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार पांचों लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य चार की हालत स्थिर बताई जा रही है।